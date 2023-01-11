Bolu’daki zehirlenmelere ilişkin 4 kişi hakkında soruşturma izni

Hastaların bir bölümüne diyaliz tedavisi uygulandı. 148 kişinin zehirlendiği olayda, Eyüp Ertem (49) geçen yıl 23 Temmuz'da hayatını kaybetti. Diğer hastalar ise taburcu oldu. Ertem'in ölümünün halk arasında bilinen adıyla koli basili enfeksiyonuna bağlı olarak 'Hemolitik Oremnik Sendrom (HOSY (böbrek rahatsızlığı) ve gelişen sebeplerden dolayı yaşandığı belirtildi. Ayrıca suda ve Ertem'in kanında arsenik olduğu da ortaya çıktı.