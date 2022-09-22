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Giriş Tarihi: 23.9.2022

Bolu’nun yükseklerine kar yağdı

AA
Bolu’nun yükseklerine kar yağdı
Bolu'da, hava sıcaklığının aniden düşmesiyle yüksek kesimlerde kısa süreli hafif kar yağışı etkili oldu. Kentte, son günlerdeki sıcak havanın ardından yağmur ve soğuk başladı. Hava sıcaklıklığının aniden düşmesiyle yüksek kesimlerde soğuk hava etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bolu, Batı Karadeniz Ormancılık ve Araştırma Müdürlüğü istasyonunda ölçülen 0.4 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu. 2 bin rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ise hava sıcaklığı 1.4 derece ölçüldü. Kentin yüksekte kalan Aladağ mevkisinde, kısa süreli hafif kar yağışı etkili oldu.

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Bolu’nun yükseklerine kar yağdı
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