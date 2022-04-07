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Giriş Tarihi: 7.4.2022 11:23 Son Güncelleme: 7.4.2022 11:36

Bomba değil karton çıktı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Bomba değil karton çıktı

Adana’da 25 yaşındaki Ö.B.’nin üzerinde ele geçirilen düzeneğin karton ve ona bağlanmış birkaç tel kablonun olduğu ortaya çıktı. Zanlı, hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Adana'da gece devriye atan bekçiler tarafından şüphe üzerine durdurulan 25 yaşındaki Ö.B.'nin üzerinden bomba düzeneğine benzeyen bir düzenek çıktı. Alarma geçen polis, düzeneğin karton ve birkaç tel kablondan ibaret olduğunu tespit etti. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ö.B., hakkında 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmaktan' adli işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

SİLAH VE DÜZENEK ÇIKINCA…
Olay önceki gece merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde medyana geldi. Mahalle sokaklarında devriye görevinde bulunan bekçiler, şüpheli tavırlar sergileyen Ö.B.'yi durdurarak üst araması yaptı. Şüpheli Ö.B.'nin üzerinde bir kurusıkı tabanca ve kabloların bağlı bulunduğu bir düzeneğe rastlayan bekçiler uzman ekip çağırdı. Şüpheli Ö.B. ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirilirken bölgeye, terör, bomba imha, özel harekat ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi.

PATLAYICI MADDEYE RASTLANMADI
Polis, vatandaşları olası bir patlamaya karşı araç megafonlarından anons yaparak bölgeden uzaklaştırdı. Özel harekat timleri ise olası bir saldırıya karşılık çevrede uzun namlulu silahlarıyla tetikte bekledi. Bomba imha uzmanları şüpheli Ö.B.'nin üzerinde bulunan düzeneğin karton ve ona bağlı birkaç telin olduğunu herhangi bir bombanın söz konusu olmadığını tespit etti.

SERBEST BIRAKILDI
Uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurmaktan suç kaydı bulunan Ö.B. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Ö.B., hakkında 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmaktan' adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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Bomba değil karton çıktı
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