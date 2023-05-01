Bomba İmha Uzmanları şehit düştü: Şehit Özgür Barçın Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin Telabyad bölgesinde arama tarama faaliyetleri sonucu terör örgütü PKK/PYD tarafından bombalı saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan patlayıcı maddelerin tespiti ve imhası sırasında meydana gelen patlamada polis memuru Resul Barutçu ve Özgür Barçın şehit düştü.

SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN BÖLGEDELER

Polis memuru Resul Barutçu, EGM Kriminal Daire Başkanlığı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nden polis memuru Özgür Barçın'ın ise; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iken geçici olarak Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosundan Barış Pınarı Bölgesi olan Suriye Tel Abyad'a görevlendirildiği öğrenildi.