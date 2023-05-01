Bomba İmha Uzmanları şehit düştü: Şehit Özgür Barçın Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin Telabyad bölgesinde arama tarama faaliyetleri sonucu terör örgütü PKK/PYD tarafından bombalı saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan patlayıcı maddelerin tespiti ve imhası sırasında meydana gelen patlamada polis memuru Resul Barutçu ve Özgür Barçın şehit düştü.
SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN BÖLGEDELER
Polis memuru Resul Barutçu, EGM Kriminal Daire Başkanlığı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nden polis memuru Özgür Barçın'ın ise; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iken geçici olarak Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosundan Barış Pınarı Bölgesi olan Suriye Tel Abyad'a görevlendirildiği öğrenildi.
DEVLET ERKANI YANLIZ BIRAKMADI
Ankara'nın Sincan ilçesine kayıtlı Özgür Barçın'ın haberi baba evine verildi. Şehir Özgür Barçın'ın evli ve 3 çocuk baba babası olduğu öğrenildi. Resul Barutçu'nun da evli ve 2 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi.
Şehit Özgür Barçın'ın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazına şehidin babası Mücahit Barçın, annesi Necmiye Barçın, eşi Ferda Barçın ve çocukları Mücahit Sabri, Miraç Mehmet Özgür Kağan ile siyasiler ve devlet erkanından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve meslektaşları katıldı. Cenaze namazının ardından şehit Özgür Barçın Ankara Çimşit Mezarlığında son yolculuğu uğurlandı.