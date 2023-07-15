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Giriş Tarihi: 15.7.2023

Bomba yağdırdılar

Bomba yağdırdılar
15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin ilk hedeflerden biri Özel Harekât oldu. En ağır karşılığın Özel Harekât'tan geleceğini bilen hainler, çatışmayı göze alamayıp bomba yağdırdı. İlk bomba, helikopter pistine atıldı. Helikoptere yakıt ikmali yapan polislerden 7'si şehit oldu. İstirahatte olan tüm polisler göreve çağrıldı. Vatanı kurtarmak için operasyon hazırlığı yaparlarken üzerlerine, saat 24.00'te darbeci pilot Uğur Uzunoğlu tarafından akıllı bomba atıldı. Taş taş üstünde kalmadı, silahlar eridi, arabalar hurdaya döndü. Patlama ve sonrasındaki yangında yerle bir olan merkezde, 3 Başkan Yardımcısı, 5 Emniyet Müdürü, 7 Başkomiser- Komiser-Komiser Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu toplam 43 Özel Harekâtçı ve bir sivil şehit oldu, 36 kişi de yaralandı. Ancak Özel Harekât polisleri tüm yaşanan bu acıya rağmen darbe girişiminin sabah saatlerinde bastırılmasında büyük rol oynadı.

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Bomba yağdırdılar
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