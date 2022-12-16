Bombalı araçla polis servis aracına saldırı! Vali: “Diyarbakır’ın huzuruna yapılan bir saldırıdır”

Diyarbakır'daki bombalı saldırı sabah saat 05.10 sıralarında Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası yakınlarında meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü bölgede, teröristler tarafından kiralanan bomba yüklü araç park edildi.

Ardından göreve giden Çevik Kuvvet'e ait servis aracının geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Saldırı şehir merkezine 11 kilometre mesafede gerçekleştirilirken, patlamanın sesi kent merkezinde de duyuldu. Tahrip gücü yüksek patlayıcı ile yapılan saldırıda, 8'i polis, 1'i sivil 9 kişi yaralandı.

Saldırıdan sonra teröristler bölgeden araçla kaçarken, olay yerine çok sayıda sağlık görevlileri ile zırhlı polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma terörle mücadele ekipleri, teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon başlattı. Operasyonda, Bağlar ve Lice ilçelerinde aracı kiralayan kişi ve olay sonrası onu götüren taksi şoförü yakalandı.