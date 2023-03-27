SON DAKİKA | Bombacı terörist HDP binasında çıktı! Nefes kesen operasyon: İşte yakalanma anı

Son dakika haberine göre; 17 Mart'ta Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Türkiye-İran hudut hattında konuşlu Askeri unsurlarca Kanlıbaba Tepe mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine hudut hattında yapılan kontrollerde tel örgülere takılı vaziyette bulunan sırt çantasında PKK/KCK terör örgütü mensubuna ait olduğu belirlenen 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Tablet, 2 kamuflajlı gizlenme filesi, 2 termal koruma kıyafeti, 1 termal silah dürbünü, 1 tek göz dürbünü, 1 Kalaşnikof şarjörü, 1 şarjör adet tabanca 49 Kalaşnikof mühimmatı ile 9 tabanca fişeği bulundu.
Bombacı terörist HDP binasında çıktı! Nefes kesen operasyon
NEFES KESEN OPERASYON
Çanta sahibi örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda söz konusu örgüt mensubunun silahlı ya da bombalı eylem yapmak üzere Ağrı Doğubayazıt ilçesine geldiği bilgisine ulaşıldı.
TERÖRİSTİ HDP BİNASINA ALMIŞLAR
Devam eden çalışmalarda örgüt mensubunun Doğubayazıt HDP ilçe binasına giriş yaptığı, üzerinde gri pantolon, siyah mont ve siyah şapka bulunduğu, HDP ilçe binasından örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde Doğubayazıt ilçesinde faaliyet gösteren Botan Ergül isimli kişi birlikte çıkarak yaya olarak öncü artçı şeklinde Botan Ergül'ün evine gittikleri tespit edildi. Ayrıca teröristin örgütün İran yapılanmasında faaliyet gösteren Suriye uyruklu Memo/Mamo Kasım kod adlı Rodi Ebdilla Ehmet isimli örgüt mensubu olduğu belirlendi.
Ağrı Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nce ikamet ve örgüt mensubunun barındığı müştemilata yönelik 24 Mart'ta yapılan operasyonda Memo/Mamo Kasım kod adlı Rodi Ebdilla Ehmet isimli örgüt mensubu kaçmaya çalışırken evin arkasında bulunan dere yatağında sağ olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca evde bulunan 5 kişide yakalanarak gözaltına alındı.
Örgüt mensubunun Ağrı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde; İran'dan illegal yollardan ülkemize geçtikten sonra 21 Mart akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçe merkezine geldiği, 22 Mart sabahı HDP İlçe binasına gittiği, Botan Ergül'ün kendisini evinin yanındaki odunlukta barındırdığını söyledi,.
Örgüt mensubunun yer göstermesi sonucunda yakalandığı ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 2 el bombası, 1 tabanca, 1 şarjör, 15 fişek ele geçirildi.