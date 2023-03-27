SON DAKİKA | Bombacı terörist HDP binasında çıktı! Nefes kesen operasyon: İşte yakalanma anı

Son dakika haberine göre; 17 Mart'ta Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Türkiye-İran hudut hattında konuşlu Askeri unsurlarca Kanlıbaba Tepe mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine hudut hattında yapılan kontrollerde tel örgülere takılı vaziyette bulunan sırt çantasında PKK/KCK terör örgütü mensubuna ait olduğu belirlenen 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Tablet, 2 kamuflajlı gizlenme filesi, 2 termal koruma kıyafeti, 1 termal silah dürbünü, 1 tek göz dürbünü, 1 Kalaşnikof şarjörü, 1 şarjör adet tabanca 49 Kalaşnikof mühimmatı ile 9 tabanca fişeği bulundu.

Bombacı terörist HDP binasında çıktı! Nefes kesen operasyon

NEFES KESEN OPERASYON

Çanta sahibi örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda söz konusu örgüt mensubunun silahlı ya da bombalı eylem yapmak üzere Ağrı Doğubayazıt ilçesine geldiği bilgisine ulaşıldı.