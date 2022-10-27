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Giriş Tarihi: 27.10.2022 12:27 Son Güncelleme: 27.10.2022 12:32

Bombalı saldırıda bir kişiyi öldüren zanlılar tutuklandı

Batman’da husumetli olduğu ailenin evine el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırarak 50 yaşındaki İbrahim Katlan'ın ölümüne neden olan iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bombalı saldırıda bir kişiyi öldüren zanlılar tutuklandı

Batman'ın Hilalevler Mahallesi'nde besicilik yapan 50 yaşındaki İbrahim Katlan, 12 Ağustos'ta evinin balkonunda el yapımı patlayıcı saldırısında ağır yaralanmıştı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 8 çocuk babası Katlan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Katlan'ın ölümüne neden olan olayla ilgili Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan geniş çaplı çalışmalar neticesinde 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç. ve İ.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Bombalı saldırıda bir kişiyi öldüren zanlılar tutuklandı
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