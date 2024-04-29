Bombalı saldırıda bulunmuşlardı: Teröristlerin kullandığı paramotoru çobanlar buldu

Kayseri'de 1 Ekim'de yolunu kestikleri veteriner hekim Mikail Bozlağ'ı şehit ettikten sonra aracını gasp eden teröristler Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bombalı saldırı intihar saldırısı düzenlemişti. Teröristlerden biri kendini patlatırken diğeri ise polis tarafından etkisiz hale getirilmişti. Yapılan incelemelerde teröristlerin kullandığı aracın Kayseri'den gasp edildiği ve sürücüsü Mikail Bozlağan'ın ise şehit edildiği anlaşılmıştı.