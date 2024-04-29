Bombalı saldırıda bulunmuşlardı: Teröristlerin kullandığı paramotoru çobanlar buldu

Kayseri'de 1 Ekim'de yolunu kestikleri veteriner hekim Mikail Bozlağ'ı şehit ettikten sonra aracını gasp eden teröristler Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bombalı saldırı intihar saldırısı düzenlemişti. Teröristlerden biri kendini patlatırken diğeri ise polis tarafından etkisiz hale getirilmişti. Yapılan incelemelerde teröristlerin kullandığı aracın Kayseri'den gasp edildiği ve sürücüsü Mikail Bozlağan'ın ise şehit edildiği anlaşılmıştı.
KULLANDIKLARI PARAMOTORU ÇOBANLAR BULDU
Sınırı paramotor ile geçtikleri bilenen teröristlerin dağlık alanda yapılan aramalarda paramotorları bulunamamıştı. Aradan geçen 7 ayın ardından Tomarza İlçesi İmamkullu köyünde mantar arayan çobanlar çalılar arasında paramotoru buldu. Çobanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri ile polis özel harekât sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından paramotorun parçaları Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken bölgede geniş çaplı alan taraması yapıldı.