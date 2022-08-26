Haberler Yaşam Haberleri Bombalı saldırıda şehit olan 12 polis unutulmadı! Cizreli kadınlar şehit polisleri dualarla andı
Giriş Tarihi: 26.8.2022 14:49 Son Güncelleme: 26.8.2022 15:02

Bombalı saldırıda şehit olan 12 polis unutulmadı! Cizreli kadınlar şehit polisleri dualarla andı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 yıl önce Çevik Kuvvet Gurup Amirliği’ne yapılan bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 12 polis memuru için Yasin’i Şerif okuyup dua edildi.

ABİDİN YEL
Bombalı saldırıda şehit olan 12 polis unutulmadı! Cizreli kadınlar şehit polisleri dualarla andı

Cizre'de 26 Ağustos 2016'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen,12 polisin şehit düştüğü, 75 polisin yaralanmıştı. 6 yıl önce yaşanan olay hafızalara kazınırken, acısı hala tazeliğini koruyor.

Şırnak'ta faaliyet gösteren Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği yönetici ve üyeleri, 12 polisin şehit olduğu yerde yapılan şehitler anıtı ve parkını ziyaret edip, şehit polis memurları için Yasin'i Şerif okudu. Anıt Parkta bulunan ve şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu anıtları dolaşan Cizreli kadınlar, anıt etrafından sararmış çimleri temizledikten sonra bombalı saldırıda şehit olan 12 polis memuru başta olmak üzere tüm şehit polisler için Yasin'i Şerif okudular.

Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, "O kara günü unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bugün eğer burada huzurla dolaşıyorsak bu onların sayesindedir, şehitlerimizin sayesindedir, gazilerimizin sayesindedir" dedi.

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Bombalı saldırıda şehit olan 12 polis unutulmadı! Cizreli kadınlar şehit polisleri dualarla andı
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