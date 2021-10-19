Boncuk 23 metreden 48 saat sonra böyle kurtarıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 23 metre derinliğinde su kuyusuna düşen ve 48 saattir kurtarılmayı bekleyen Mehmet Çetinkaya'ya ait Boncuk isimli köpek itfaiyenin operasyonu ile kurtarıldı. Olay Kumluca ilçesi Bağlık Mahallesi Kiremithane Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Çetinkayaya ait Borcuk isimli köpek 15 Ekim sabahı kayboldu.

48 SAATTİR ARANIYORDU

Çetinkaya ailesi kaybolan köpeklerini 48 saat aralıksız ilçenin her yerinde aradı. Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamadı. Tam ümitlerin kesildiği anda Boncu'ğun sesi kaybolduğu adresin yakınında 23 metre derinliğindeki su kuyusunda n kısık şekilde geldi. Bunu gören vatandaşlar durumu Mehmet Çetinkaya'ya bildirdi. Ardından Boncu' ğun kurtarılması için itfaiyeden yardım istendi. İhbarın ardından itfaiye ekipleri alarma geçti.

2 SAATTE ÇIKARTILDI

İhbarın ardından adrese gelen itfaiye ekipleri 23 metre derinlikte su kuyusunun içinde iki gündür kurtarılmayı bekleyen Boncuk isimli köpeği kurtarma çalışması başlattı. 2 saatlik operasyon sonunda Boncuk kör kuyudan çıkartıldı. İtfaiye ekipleri mahalleli tarafından alkışlarla tebrik edildi. Boncuk sahiplerine teslim edildi. Köpeğin kuyuya kedi kovalarken düştüğü iddia edildi.