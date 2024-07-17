Bongalov tatilinde facia: 3 yaşındaki çocuktan acı haber!

Olay, sabah saatlerinde Sapanca ilçesi Nailiye Mahallesi'ndeki bir bungalov tesisinde meydana geldi. Tatil için ilçeye gelip, bungalov kiralayan Suudi Arabistan uyruklu ailenin kızları Almutaırı Sama Abdulrahman, tesisin bahçesindeki havuza düştü.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI AMA...

Durumu fark eden anne ve babası, suda çırpınan kızlarını havuzdan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Abdulrahman, Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Almutaırı Sama Abdulrahman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.