Bonzai yuvalarına baskın! 2 kilogramdan fazla ele geçirildi

İstanbul Polisi; Bağcılar, Fatih ve Sancaktepe İlçeleri'nde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 7 türde 2 kilo 200 gramı aşkın uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 11 mermi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 910 lira nakit para ve 2 hassas terazi ele geçirildi. El konulan uyuşturucuların 1 kilo 649 gramının sentetik uyuşturucu Bonzai olduğu ifade edildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan haklarında yasal işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.