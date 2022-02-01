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Giriş Tarihi: 1.2.2022 13:20 Son Güncelleme: 1.2.2022 13:33

Bonzai yuvalarına baskın! 2 kilogramdan fazla ele geçirildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bonzai yuvalarına baskın! 2 kilogramdan fazla ele geçirildi

İstanbul’da 13 uyuşturucu satıcısı; 1 kilo 649 gramı sentetik uyuşturucu Bonzai olmak üzere 2 kilo 200 gramı aşkın uyuşturucu maddeyle yakalandı.

İstanbul Polisi; Bağcılar, Fatih ve Sancaktepe İlçeleri'nde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 7 türde 2 kilo 200 gramı aşkın uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 11 mermi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 910 lira nakit para ve 2 hassas terazi ele geçirildi. El konulan uyuşturucuların 1 kilo 649 gramının sentetik uyuşturucu Bonzai olduğu ifade edildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan haklarında yasal işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Bonzai yuvalarına baskın! 2 kilogramdan fazla ele geçirildi
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