Boraboy gölü soğuktan dondu!

Kış mevsiminin iyice hissedildiği şu günlerde Amasya'da soğuk hava etkili oluyor. Amasya'nın en güzel doğa manzaralarına ev sahipliği yapan Boraboy Gölü, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Amasya'nın Taşova İlçesinde bulunan ve "Amasya'nın İncisi" olarak da adlandırılan Boraboy Gölü, soğuk havalardan nasbini aldı. Doğa harikası olan 80 metre genişlik ve 25 metre derinliğe sahip Boraboy Gölü, bölgede özellikle gece saatlerinde -10 dereceye kadar düşen soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Boraboy Gölünün üzerindeki buz tabakasının, ziyaretçilerin buzu kırkmak için attığı taşlara direnecek kadar kalın olduğu görüldü.

Etrafı kayın, sarıçam, sedir, kestane ağaçları ile çevreli göldeki kış manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu.