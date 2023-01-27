Boran’ın katilleri 16’şar yıl ceza aldı: Aile idam istedi!

"DAHA AĞIR BİR CEZA VERİLMELİ"

12 yaşındaki oğlunun hiçbir suçu yokken öldürüldüğünü aktaran Anne Raziye Özdemir, katillerine verilen cezanın çok az olduğunu onlara en ağır cezanın verilmesi gerektiğini idam edilmesini istediklerini söyledi. Çocuğunun hayallerinin olduğunu anlatan anne Özdemir," Bütün hayalleri yarım kaldı. Hiçbir hayalini gerçekleştiremedi. O daha 12 yaşındaydı. Bizden alıp kopardılar. O öldürüldükten sonra hepimizin psikolojisi bozuldu. Aradan 1,5 yıl geçti ama çok zor günler geçirdik. 12 yaşındaki hiçbir suçu olmayan çocuğun öldürülmesine daha ağır bir ceza verilmeli" dedi. Oğlunun 12 yaşında kaldığını katillerin idam edilmesi gerektiğine vurgu yapan Baba Arif Özdemir ise verilen cezanın çok az olduğunu kaydetti.