Boran’ın katillerine verilen ceza ailenin tepkisine neden oldu

Mahkeme Boran Özdemir'i öldüren iki kardeşe 16 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Canlarından çok sevdikleri oğullarını kaybeden Raziye- Arif Özdemir karara tepki gösterdi. Anne Raziye Özdemir, "Benim oğlumun hayalleri vardı. Yavrumun hayallerini aldılar. Canımızı, ciğerimizi bizden kopardılar. Hiçbir suçu olmayan oğlumu öldürenlere en ağır ceza verilmeliydi" dedi.