Boran’ın katillerine verilen ceza ailenin tepkisine neden oldu

Olay, 1 Eylül'de 2021 yılında Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, dolmuş bekleyen Boran Özdemir (12), ekmek almak için fırının önünde bekleyen Ö.T.'nin (16) "Ne bakıyorsun" demesi üzerine arlarında tartışma çıktı.
Boran Özdemir, tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki markete sığındı. Bir süre sonra Boran marketten çıktı. Ancak Ö.T. (17) ile kardeşi N.T. (15), Boran'a bıçakla saldırıp kafasına odunla vurdu. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk 4 Eylül'de hayatını kaybederken, 2 kardeş tutuklandı.
Mahkeme Boran Özdemir'i öldüren iki kardeşe 16 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Canlarından çok sevdikleri oğullarını kaybeden Raziye- Arif Özdemir karara tepki gösterdi. Anne Raziye Özdemir, "Benim oğlumun hayalleri vardı. Yavrumun hayallerini aldılar. Canımızı, ciğerimizi bizden kopardılar. Hiçbir suçu olmayan oğlumu öldürenlere en ağır ceza verilmeliydi" dedi.