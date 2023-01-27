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Giriş Tarihi: 27.1.2023 13:08 Son Güncelleme: 27.1.2023 13:41

Boran’ın katillerine verilen ceza ailenin tepkisine neden oldu

Adana'da 1,5 yıl önce “Yan bakma” yüzünden çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 12 yaşındaki Boran Özdemir’in katilleri olan iki kardeşe verilen 16 yıl 8’er ay hapis cezası oğullarını kaybeden ailenin tepkisine neden oldu. Özdemir ailesi “Bizim canımızı, yüreğimizi aldılar. Oğlumuzun hayalleri vardı. En ağır ceza verilmeliydi” diyerek tepki gösterdiler.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Boran’ın katillerine verilen ceza ailenin tepkisine neden oldu

Olay, 1 Eylül'de 2021 yılında Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, dolmuş bekleyen Boran Özdemir (12), ekmek almak için fırının önünde bekleyen Ö.T.'nin (16) "Ne bakıyorsun" demesi üzerine arlarında tartışma çıktı.

Boran Özdemir, tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki markete sığındı. Bir süre sonra Boran marketten çıktı. Ancak Ö.T. (17) ile kardeşi N.T. (15), Boran'a bıçakla saldırıp kafasına odunla vurdu. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk 4 Eylül'de hayatını kaybederken, 2 kardeş tutuklandı.

Mahkeme Boran Özdemir'i öldüren iki kardeşe 16 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Canlarından çok sevdikleri oğullarını kaybeden Raziye- Arif Özdemir karara tepki gösterdi. Anne Raziye Özdemir, "Benim oğlumun hayalleri vardı. Yavrumun hayallerini aldılar. Canımızı, ciğerimizi bizden kopardılar. Hiçbir suçu olmayan oğlumu öldürenlere en ağır ceza verilmeliydi" dedi.

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Boran’ın katillerine verilen ceza ailenin tepkisine neden oldu
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