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Giriş Tarihi: 2.6.2023 11:47 Son Güncelleme: 2.6.2023 11:55

Borç kavgası cinayetle bitti

İzmir'in Torbalı ilçesinde borç yüzünden çıkan tartışma cinayetle bitti. 25 yaşındaki Ramazan K. kavga ettiği iki çocuk babası Aziz Çetindalan’ı (39) göğsünden tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüpheli Ramazan K. polis tarafından gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Borç kavgası cinayetle bitti

İzmir'in Torbalı ilçesi Çaybaşı Yeni Mahalle'de önceki gün (Perşembe) gece saatlerinde yaşanan olayda Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki iki çocuk babası Aziz Çetindalan aralarında alacak verecek davası olduğu iddia edilen Ramazan K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken Ramazan K. yanındaki tabanca ile Çetindalan'a ateş etti.

Göğsünden vurulan Çetindalan kanlar içerisinde yerde kalırken, silah sesini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ağır yaralı Çetindalan hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Çetindalan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şüpheli Ramazan K. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Borç kavgası cinayetle bitti
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