Borç kavgası cinayetle bitti

İzmir'in Torbalı ilçesi Çaybaşı Yeni Mahalle'de önceki gün (Perşembe) gece saatlerinde yaşanan olayda Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki iki çocuk babası Aziz Çetindalan aralarında alacak verecek davası olduğu iddia edilen Ramazan K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken Ramazan K. yanındaki tabanca ile Çetindalan'a ateş etti.

Göğsünden vurulan Çetindalan kanlar içerisinde yerde kalırken, silah sesini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ağır yaralı Çetindalan hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Çetindalan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şüpheli Ramazan K. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.