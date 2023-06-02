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Giriş Tarihi: 3.6.2023

Borç kavgası cinayetle bitti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Borç kavgası cinayetle bitti
İzmir'in Torbalı ilçesinde borç yüzünden çıkan tartışmada 25 yaşındaki Ramazan K. kavga ettiği iki çocuk babası Aziz Çetindalan'ı (39) göğsünden tabancayla vurarak öldürdü. Torbalı ilçesi Çaybaşı Yeni Mahalle'de Çetindalan aralarında alacak verecek davası olduğu iddia edilen Ramazan K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken Ramazan K. yanındaki tabanca ile Çetindalan'a ateş etti. Göğsünden vurulan Çetindalan yaşamını yitirdi. Şüpheli Ramazan K. polis tarafından kısa sürede yakalandı.

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Borç kavgası cinayetle bitti
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