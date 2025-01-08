Borç kavgası iki can aldı

Kayseri'de aralarında alacak verecek meselesinden dolayı anlaşmazlık bulunan iki arkadaş bir otelde buluştu. Tartışmayla başlayan buluşma kavgayla devam edince alacaklı olan kişi, arkadaşını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Kocasinan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden birbirlerine husumet beseleyen Mustafa Körükçü ile Akif Mahmut Özkaya, bir otelde bulup konuşmak için sözleşti. Gece saatlerinde otele gelen taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Körükçü, silahla Akif Mahmut Özkaya'ya ateş açtı. Ağır yaralanan Özkaya, olay yerinde hayatını kaybederken Mustafa Körükçü aynı silahla yaşamına son verdi.