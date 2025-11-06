Borç kavgasında kan aktı

Aksaray'da, yapı malzemeleri ticareti yapan Alpay Çalışkan (33), önceki gece alacaklı olduğu, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mimarlık ve inşaat şirketine giderek sahipleri ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Çalışkan yanında getirdiği tabanca ile şirketin yönetim kurulu başkanı Tuğrul Pınardağ, kardeşi Ahmet Pınardağ (35) ve amcaları Emrah Pınardağ'a (51) ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan mimar Tuğrul Pınardağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yakalanan katil zanlısı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.