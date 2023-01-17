Borç para kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

ANKARA'NIN Çankaya ilçesinde Deniz K., yaklaşık 4 ay önce kendisinden 3 bin lira borç para alan ve kendisiyle bir daha irtibat kurmayan Umutcan Ö.'nün günübirlik kiralık bir evde kaldığını öğrendi. Bunun üzerine Deniz K., parasını istemek için Umutcan Ö.'nün bulunduğu eve gitti. İkili arasında çıkan konuşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada evdeki şahıslardan biri Deniz K.'ya bıçak çekti. Şahsın elinden bıçağı alan Deniz K. evde bulunan 3 kişiye bıçakla saldırdı. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Deniz K. gözaltına alındı. İHA