Haberler Yaşam Haberleri Borçka’da sel nedeniyle 4 bina tahliye edildi
Giriş Tarihi: 7.2.2024 01:38

Borçka’da sel nedeniyle 4 bina tahliye edildi

Artvin’in Borçka ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle 4 binada yaşayan 13 hane tahliye edildi. Sel suları nedeniyle ise 10 araç hasar gördü. Bölgede yağışlar devam ediyor

İHA
Borçka’da sel nedeniyle 4 bina tahliye edildi

Aşırı yağışlar ilçeye bağlı Yeniyol Mahallesi'nde sele neden oldu. Derenin taşması sonucunda bazı ev ve iş yerlerinin zemin katları sularla kaplandı. Göle dönen caddelerde park halinde bulunan araçlar sulara gömüldü. Bölgeye ekipler sevk edilirken, AFAD ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda tedbir amaçlı 4 binada yaşayan 13 hane tahliye edildi. 10 araç hasar görürken, bölgede yağışlar devam ediyor.

Sel sularının zarar verdiği iş yeri sahibi Yahya Özdemir, "Bu akşam ki afetten biz de etkilendik. İş yerimize su doldu. Müşterilerin arabaları kendi şahsi arabalarımız, dükkandaki malzemeler, kerestemiz yaklaşık 10 araba içerde. Bu afet tabii ki kimse böyle olmasını istemez. Ama oldu devletimizden kalıcı çözüm istiyoruz" ifadelerine yer veri.

ARKADAŞINA GÖNDER
Borçka’da sel nedeniyle 4 bina tahliye edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA