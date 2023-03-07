Borcu olan depremzedelere kolaylık! Yapılandırma ödemeleri ertelenecek

Bu il ve ilçelerde faaliyet gösteren 671 bin faal mükellefin deprem tarihinden temmuz ayı sonuna kadar olan vergi ile ilgili yükümlülüklerini ertelediklerini hatırlatan Bayraktar, 2 milyonun üzerinde motorlu taşıt sahibi mükellefin de motorlu taşıtlar vergisi için bu erteleme düzenlemesinden faydalandığını kaydetti. Düzenlemeden faydalanan vatandaşların taksitlerinin ödeme süresini de uzattıklarını anımsatan Bayrakdar, şunları kaydetti: "Borçlular vergi dairelerine olan borçlarını, faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirebilecekler. Konteyner ve prefabrik yapılara ilişkin KDV'yi yüzde 1'e düşürdük. Akaryakıt satışlarında fiş veya fatura kullanımına ilişkin yani belge düzeninin kolaylaştırılmasına dair gerekli tedbirleri ivedilikle aldık. Bu süreçte KDV iadelerinin kolaylaştırılmasına yönelik ilave düzenlemeler yaptık."







40 MİLYAR FERAGAT

Bekir Bayrakdar, depremzede mükellefler için atılan ve atılacak adımlarla ne kadarlık vergiden vazgeçildiğine ilişkin, "Deprem felaketinin ardından mücbir sebep hali ilanı sebebiyle yaklaşık 37 milyar lira vergi kaybımızın olacağı, zaman maliyeti ile birlikte 39 milyar liranın üzerinde toplam gelir kaybımızın olacağını tahmin ediyoruz" dedi. Depremzedelere yönelik bağışların vergi açısından durumunu da değinen Bayrakdar, şunları kaydetti: "Deprem sonrasında genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Cumhurbaşkanı'nca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınabiliyor. AFAD ve Türk Kızılayı'nın hesaplarına yapılan bağışların veya AFAD'a veya yönlendirdiği kurum/kuruluşlara vatandaşlarımızın işletmelerinde bulunan mallardan veya satın alarak tedarik ettikleri ayni yardımların tamamı da vergi matahından indirilebiliyor. KDV yönünden ise bedelsiz yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV'ler işletmeler tarafından indirim konusu yapılabilecek."