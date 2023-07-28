Borcumu ödeyeceğim diye çağırdı: Kurşun yağdırdı!





'ZARAR ETTİĞİMİ SÖYLEDİM, BANA SALDIRDI'

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Algın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen Gök, ifadesinde, "Bu yıl zarar ettiğimi söyledim. Bana saldırdı, kendimi korumak için ateş ettim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin Gök, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanedeki tedavisi devam eden Algın'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.