Borcumu ödeyeceğim diye çağırdığı alacaklısını vurdu

Adana'da hayvancılık yapan Basri A. (49), Kurban Bayramı'nda 2 koyunu 13 bin liraya çiftçilik yapan Şahin G.'ye (51) sattı. Şahin G., tarlasındaki buğdayı hasat ettikten sonra koyunların parasını ödeyeceğini söyledi. Basri A., veresiye sattığı koyunların parasını ödemesi için Şahin G.'yi aradı. Şahin G., borçlu olduğu Basri A.'yı, "Borcumu ödeyeceğim" diyerek boş bir araziye çağırdı. İkili arasında çıkan kavgada Şahin G.,, Algın'ı 2 yerinden vurarak ağır yaraladı. Algın hastane de yaşam mücadelesi verirken polis tarafından yakalanan Şahin G., "Zarar ettiğimi söyledim. Bana saldırdı, kendimi korumak için ateş ettim" dedi, tutuklandı.

HASATTAN SONRA ÖDEME

Olay, 22 Temmuz'da Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık yapan Basri A., Kurban Bayramı'nda çiftçi Şahin G.'ye veresiye 2 koyun verdi. Şahin G., tarlasındaki buğdayı hasat ettikten sonra 13 bin lira borcunu ödeyeceğini söyledi. Şahin G., geçen zamana rağmen ödeme yapmayınca; Algın telefonla arayıp, parasını istedi. Şahin G., ödeme yapacağını söyleyip Algın'ı mahalledeki boş bir arsaya çağırdı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Şahin G., belindeki tabancayı çıkarıp, Algın'ı sırt ve boynundan vurup, kaçtı.

"BU YIL ZARAR ETTİM"

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Algın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen Şahin G., ifadesinde, "Bu yıl zarar ettiğimi söyledim. Bana saldırdı, kendimi korumak için ateş ettim" savunması yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanedeki tedavisi süren Basri A.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.