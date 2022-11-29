Borcunu almak için İzmir’den geldi, boğazından bıçaklanarak öldürüldü

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Dovron Ashyrov'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Ashyrov, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Polis ekipleri, katil zanlısı Kemaljan Karayev'i olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



"BİRİ DİĞERİNİN BOYNUNA SARILMIŞ DİYE DUYDUK"

Yaşananları anlatan esnaf Mustafa Erener, "İki tane yabancı arasından bir tartışma çıkmış. Biri diğerinin boynuna sarılmış diye duyduk. Sonra polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Bizim bildiğimiz bu kadar. Öldüren kişinin parasını alamadığına dair bilgi var. Bunun sonucunda tartışma olmuş" dedi.