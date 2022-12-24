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Giriş Tarihi: 24.12.2022 10:48 Son Güncelleme: 24.12.2022 11:31

Borcunu ödemeyen arkadaşını 2 kurşunla öldürdü

Çorum’da iki arkadaş arasındaki alacak verecek kavgası cinayetle bitti. Samet Ö. (22), borcunu ödemeyen arkadaşı Onur Sesli’yi (20) tabancayla vurarak öldürdü.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Borcunu ödemeyen arkadaşını 2 kurşunla öldürdü

Çorum Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi'nde buluşan arkadaşlar Samet Ö. ile Onur Sesli arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre alacağını isteyen Samet Ö, arkadaşı Onur Sesli'ye yanında getirdiği tabancayla ateş etti. İki el ateş eden Samet Ö, Onur Sesli'yi göğsünden ve bacağından vurdu. Onur Sesli ağır yaralanırken Samet Ö ise kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. yaralı Onur sesli ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sesli burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Samet Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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Borcunu ödemeyen arkadaşını 2 kurşunla öldürdü
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