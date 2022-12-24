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Giriş Tarihi: 25.12.2022

Borcunu ödemeyen arkadaşını öldürdü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Borcunu ödemeyen arkadaşını öldürdü
Çorum'da iki arkadaş arasındaki alacak-verecek kavgası cinayetle bitti. Samet Ö. (22), borcunu ödemeyen arkadaşı Onur Sesli'yi (20) tabancayla vurarak öldürdü. Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi'nde buluşan arkadaşlar Samet Ö. ile Onur Sesli'nin arasında alacakverecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre alacağını isteyen Samet Ö., arkadaşı Onur Sesli'ye yanında getirdiği tabancayla ateş etti. İki el ateş eden Samet Ö., Onur Sesli'yi göğsünden ve bacağından vurdu. Onur Sesli ağır yaralanırken Samet Ö. ise kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kaldırıldığı hastanede öldü. Ekipler kaçan zanlı Samet Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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Borcunu ödemeyen arkadaşını öldürdü
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