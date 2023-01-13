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Giriş Tarihi: 13.1.2023 17:59 Son Güncelleme: 13.1.2023 18:01

Borcunu vermeyen şahsı önce kurşunladı sonra tekmeledi!

İstanbul Küçükçekmece’de alacaklı olduğu R.A.’yı silahla yaralayan Ö.K. hırsını alamayıp tekmeledi. Saldırıdan sonra kaçan Ö.K. gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan R.A.’nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Borcunu vermeyen şahsı önce kurşunladı sonra tekmeledi!

Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'nde saat 17.40 sıralarında aralarında alacak verecek meselesi olduğu anlaşılan R.A. ve Ö.K, tartıştı. Ö.K. alacaklı olduğu R.A.'yı kurşun yağmuruna tuttu. Hırsını alamayan saldırgan tartıştığı kişi tekmeledi. Ağır yaralanan R.A., hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan silahlı saldırı sonrası polis çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan Ö.K, 'Kasten Yaralama' ve '6136 SKM' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Borcunu vermeyen şahsı önce kurşunladı sonra tekmeledi!
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