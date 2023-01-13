Borcunu vermeyen şahsı önce kurşunladı sonra tekmeledi!

Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'nde saat 17.40 sıralarında aralarında alacak verecek meselesi olduğu anlaşılan R.A. ve Ö.K, tartıştı. Ö.K. alacaklı olduğu R.A.'yı kurşun yağmuruna tuttu. Hırsını alamayan saldırgan tartıştığı kişi tekmeledi. Ağır yaralanan R.A., hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan silahlı saldırı sonrası polis çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan Ö.K, 'Kasten Yaralama' ve '6136 SKM' suçlarından adliyeye sevk edildi.