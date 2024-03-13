Bordo-mavi kiosklar hayatı kolaylaştıracak

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, hizmeti vatandaşın ayağına getirecek projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Aydın, "Mahallelerimizde oluşturacağımız, yerine ve tasarımına halkımız ile karar vereceğimiz yerinde çözüm ilkesi çerçevesinde Mavi Yerinde Çözüm Kiosklarımızla hizmeti vatandaşımızın ayağına getireceğiz.

Aynı zamanda, Or-Koop vasıtasıyla elde edilen pazarlamaya ve satışa hazır kırsalda ve kentte üretilen el emeği yerel ürünler de, mahallelerimizde oluşturulacak Bordo Yerinden Satış Kiosklarımız aracılığıyla halkımızın hizmetine sunulacak. Alınacak bir kararla zincir marketlerde yerel ürünler stantları da organize edilecek" ifadelerini kullandı.

MARKA DEĞERİ PARLAYACAK

Ortahisar'da bütün vatandaşların hayatlarına dokunacak hizmetlerin hayat bulacağını belirten Aydın sözlerini şöyle sürdürdü, "Trabzon'da herkesin istediği projeleri hayata geçireceğiz. Bütün vatandaşlarımızın hayatına dokunacak işlere imza atacağız. Projelerimizi açıkladığımız günden bu yana vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler almaya devam ediyoruz. 1 Nisan sabahı işe koyulacağız ve açıkladığımız projeleri tek tek hayata geçirmek için hizmet seferberliği başlatacağız. Gerçekleştireceğimiz projelerle ilçemizin marka değerini parlatacağız"