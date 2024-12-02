Börekçi kavgası davasında mahkemeden tutuklu sanığa tahliye

Pendik'te 3 Eylül 2024 günü Burçin Boz, evine börek siparişi vermiş, kurye İbrahim Demir de siparişi getirip teslim etmişti. Ancak Demir, bir süre sonra kadına mesaj atmış, arkadaşlık teklif etmişti. Bunun Burçin Boz'un durumu eşine anlatması sonucu Uğur Boz, börekçiyi basmış, taraflar arasında kavga çıkmıştı. Kavgada iddiaya göre İbrahim Demir'in abisi Ömer Demir, Uğur Boz'u bıçakla ağır yaralamıştı. Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli İbarahim Demir'in "silahla kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar, şüpheli Ömer Demir'in "silahla kasten basit yaralama", "silahla tehdit", "hakaret" suçlarından 8 yıl 10 aya kadar, müşteki şüpheli Uğur Boz'un ise "haksız tahrik altında silahla kasten basit yaralama" suçundan 6 aya kadar hapsi istenmişti. İbrahim Demir hakkında "cinsel taciz" suçlamasıyla açılan dava ayrı olarak görülmüş, Demir, 2 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırılmıştı.

"ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR"

İstanbul Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer Demir bulunduğu cezaevinden getirilirken müşteki sanıklar Uğur B. ve İbrahim Demir, müşteki Burçin B. ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Müşteki sanık Uğur B. şikayetinin devam ettiğini söyledi.

MAHKEMEDEN TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE

Tahliye talebine ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti, suçun kanunda ön görülen cezanın üst sınırı ve mevcut delil itibarıyla sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Mahkeme ise suçun vasıf ve mahiyeti, yasada ön görülen cezanın miktarı ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tutuklu sanık Ömer Demir'in tahliyesine karar vererek davayı erteledi.