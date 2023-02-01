Börekçide hırsızlık: Yere düşen cüzdanı böyle çaldı!

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, börekçiye gelen kişinin sipariş vererek masaya oturduğu, kısa bir süre sonra yan masada oturan iki kişinin kalktıkları görülüyor. Yan masada oturan ve siparişini bekleyen kişinin yere düşen cüzdanı fark ettiği, oturduğu masadan kalkarak, yan masaya oturduğu, çevresine baktıktan sonra yere düşen cüzdanı aldığı kameraya yansıyor.

PAZARA ARABASI HIRSIZLIĞI KAMERADA

50. Yıl Mahallesi'nde yaşanan bir başka hırsızlık olayı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir iş yerinin önüne gelen şüphelinin, pazar arabasını incelediği ve daha sonra çalarak iş yerinin önünden ayrıldığı görülüyor.