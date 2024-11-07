Börekçideki bıçaklı kavga davası başladı

Pendik'te 3 Eylül 2024 günü Burçin Boz, evine börek siparişi vermiş, kurye İbrahim Demir de siparişi getirip teslim etmişti. Ancak Demir, bir süre sonra kadına mesaj atmış, arkadaşlık teklif etmişti. Bunun Burçin Boz'un durumu eşine anlatması sonucu Uğur Boz, börekçiyi basmış, taraflar arasında kavga çıkmıştı. Kavgada iddiaya göre İbrahim Demir'in abisi Ömer Demir, Uğur Boz'u bıçakla ağır yaralamıştı. Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli İbarahim Demir'in "silahla kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar, şüpheli Ömer Demir'in "silahla kasten basit yaralama", "silahla tehdit", "hakaret" suçlarından 8 yıl 10 aya kadar, müşteki şüpheli Uğur Boz'un ise "haksız tahrik altında silahla kasten basit yaralama" suçundan 6 aya kadar hapsi istenmişti. İbrahim Demir hakkında "cinsel taciz" suçlamasıyla açılan dava ayrı olarak görülmüş, Demir, 2 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırılmıştı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmaya müşteki Burçin Boz ile müşteki sanık eşi Uğur Boz katılırken tutuklu sanık Ömer Demir ve sanık İbrahim Demir ise bulundukları cezaevinden getirildi. Taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

"BİLSEYDİM KARDEŞİMİN CEZASINI BEN KESERDİM"

Tutuklu sanık Ömer Demir savunmasında olay günü tanık Şaban ile yan yana olduklarını, kardeşi İbrahim Demir'in ise lavaboda olduğunu söyleyerek "O esnada Uğur Boz dükkana girdi. Kardeşimin yanına doğru gitti. Bağrış sesleri duydum. Bıçakla çalıştığımdan elimde bıçak vardı. Kardeşimin kafası kanlar içindeydi. Kapının önünde bana hakaret etmeye başladı, arabasına doğru gidince silah çıkaracak sandım. O sırada kendimi ve kardeşimi korumak için tekrar saldırdım. Kardeşimin müştekiye yazdığından hiç haberim yoktu. Burçin Hanım kavga bitince gelip bana mesajları gösterdi. Sonrasında kendisinden özür diledim. Bana söyleselerdi kendim kardeşimi götürür karakola teslim ederdim. Kavga esnasında karşılıklı küfür içerikli söylemler oldu. Düzgün bir işte çalışıyorum, iki aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"BIÇAKLADILAR, TEKMELEDİLER"

Müşteki sanık Uğur Boz, " Olay günü eşim beni aradı. Börekçiden gelen çocuğun gittikten sonra kendisine mesaj attığını söyledi. Ben de mesajı göndermesini istedim. Sonrasında eşimi arayıp hangi börekçi olduğunu sordum. Öğrenince de konuşma amacıyla oraya gittim. Sanık İbrahim Demir beni görür görmez tuvalete saklandı. Numaranın sahibini sordum. Tuvalet amacıyla değil saklanma amaçlı girdiği camdan belli oluyordu. Kapıya vurup "Korkma çık sadece konuşacağız" dedim. Çıktığında "Evli, çocuklu kadına mesaj atmaya utanmıyor musun" dedim. Kısık seslerle bir şeyler söyledi ama anlamadım. Peçetelikle bir tane suratına vurdum. Yakasından tutup öne doğru attım. Sonrasında Ömer Demir elindeki bıçağı sallaya sallaya üstüme koştu ve beni vücudumun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hala dikiş izleri vardır. "Sen bana saldırıyorsun ama kardeşin karıma mesaj attı" dedim. Bana Kürtçe küfürler ettiler. Canımı kurtarmak için dışarı çıktım. Aynı anda sanık Ömer üstüme zıpladı ve ikimiz de yere düştük. Kalktığımdaysa sanık İbrahim ve Ömer bana tekme attılar. Sonra eşim geldi ve beni kurtardı. Üstüm başım kan içindeydi. Sanık Ömer tekrar elinde bıçakla gelip "Al kocanı git yoksa sizi öldürürüm" dedi. Ben hayatımda silahı elime almış adam değilim. Sonrasında da zaten polisler geldi" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

ÖZÜR DİLEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Sanık İbrahim Demir ise "Müşteki sipariş vermişti. Dükkana gelince "yanlış anlamazsanız bir şey söyleyeceğim, çok hoş bir bayansınız" şeklinde söyledim. Kendisi bana "Çokuk çocuğumdan utan" deyince özür diledim. Kendisi beni engelledi. Ben evli olduğunu bilmiyordum. Dükkanda lavaboya gidecekken bir araç geldi. Lavabodan çıktığımda omzumdan tuttup numarayı gösterdi. Ben de kendisinden özür diledim. Başımdan eğip peçetelikle vurdu. Öne doğru savurdu beni. Abim beni görünce çıktı, malzeme doğradığı için bıçak zaten elindeydi. Uğur Boz'la birbirlerini tuttular. Ben araya girip ayırmaya çalıştım. Bizim amacımız dışarı çıkarmaktı. Ben abimi tutarken bize küfürler etti. Başıma aldığım darbeden dolayı başım dönüyordu, oturdum. Sonra dışarıda tekrar kavga ettik. Sonra Burçin Boz geldi, mesajları abime gösterdi. Ardından da polis ve ambulans geldi" dedi.

"TAŞINMAK ZORUNDA KALDIK, PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

Müşteki Burçin Boz ise ağlamaklı bir sesle yaşadıklarını anlattı. "Ben büyük oğlum için sipariş vermiştim. 10-15 dakika sonra sipariş geldi. Bıraktıktan 15 dakika sonra mesaj attı. "Çok hoş bir bayansınız" dedi. Ben de "Çocuklarımdan utan" deyince özür diledi, ben de engelledim. Eşimi aradım çünkü bu insanlar bizi 4 yıldır tanır. Evlerimiz bile karşılıklı. Benim evli olmadığımı bilmemesinin imkanı yok, oğlumun doğum gününü bile orada kutladık, sanık İbrahim Demir de oradaydı. Sonrasında camdan sesler duymaya başladım. Ben de çocuklarımı komşuma bırakıp eşime yardıma gittim. Gördüğümde eşim yerde yatıyordu ve sanıklar eşimi tekmeliyorlardı, kafasını ayaklarıyla eziyorlardı. Ben bir şekilde eşimi kurtardım. Eşimin bıçaklandığını gördüm ve "polisi arayın" diye bağırdım. Eşimi Şaban Beyle birlikte arabaya soktuk. Sonra Ömer Demir bıçakla üstüme yürüyüp "Bunu buradan götür yoksa sizi deşerim" dedi. Ben de mesajları gösterdim. Tekrardan üstümüze yürüdü. Eğer ben gelmeseydim eşimi öldüreceklerdi. Hiç kimse ayıramadı. Bu insanların bize yaşattıkları travma nedeniyle cezalarını çekmelerini istiyoruz. Bu olay yüzünden bir hafta içinde taşınmak zorunda kaldık" dedi.

"KAVGA DIŞARIDA DA DEVAM ETTİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Şaban G. ise "Ben ve Ömer hamur kesiyorduk. Uğur Boz geldi, o esnada İbrahim lavabodaydı. Bize olaydan bahsetmedi. O sırada müşteri geldi, müşteriye bakarken arkadan sesler gelmeye başladı. İbrahim kan içindeydi. Abisi de öyle görünce müdahil oldu. Kavga çıktı. Bıçak zaten elimizdeydi. Yaralanmayı ben dışarıda gördüm. Kavga dışarıda da devam etti. Ömer ve Uğur birbirlerine küfür etti. Olay bundan ibarettir" sözlerini sarf etti.

TUTUKLULUK DEVAM

Duruşma sonu mahkeme, sanık Ömer Demir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek görüntü kayıtlarının incelenmesi adına bilirkişiye gönderilmesine hükmetti ve davayı erteledi.