Börekçiye kahvaltılık getirdi! Ortalık bir anda karıştı

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 16.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da bulunan bir börekçide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, C.Y. dışarıdan aldığı kahvaltılık malzemeleri aldıktan sonra E.Y.'nin işlettiği börekçiye gelerek burada kahvaltı yapmak istedi. C.Y.'yi fark eden iş yeri sahibi E.Y. "dışarıdan yiyecek getiremezsin" uyarısında bulunarak, iş yerinden göndermeye çalıştı. Ancak çıkan tartışmada börekçi E.Y. tartıştığı C.Y.'nin gözüne yumruk attı. Müşterilerin araya girmesi sonucu C.Y. iş yerinden ayrılarak yakınlarına olayı anlattı. C.Y. bir süre sonra A.R. ve Ö.A. isimli yakınları ile işyerine giderek montlarında gizledikleri sopalarla börekçi E.Y.'ye saldırdı. Kavga sırasında A.R. ve Ö.A. börekçi E.Y.'yi sopayla başından yaraladı.