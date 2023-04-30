Haberler Yaşam Haberleri Boris Milosic, 1 Mart 2020'de hangisinde 96 metre yürüyerek Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?
Giriş Tarihi: 30.4.2023 21:28 Son Güncelleme: 30.4.2023 21:28

Boris Milosic, 1 Mart 2020'de hangisinde 96 metre yürüyerek Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 30 Nisan 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlandı. Sevilen yarışmada bu akşam sorulan Boris Milosic, 1 Mart 2020'de hangisinde 96 metre yürüyerek Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir? sorusuna ilişkin detayları öğrenmek isteyen izleyiciler bilgi sahibi olmak adına araştırmalarını sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Boris Milosic, 1 Mart 2020’de hangisinde 96 metre yürüyerek Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 30 Nisan 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan Boris Milosic, 1 Mart 2020'de hangisinde 96 metre yürüyerek Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir? Sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (30 NİSAN 2023)

ATV ile 30 Nisan Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Boris Milosic, 1 Mart 2020'de hangisinde 96 metre yürüyerek Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?

A- İp üzerinde
B- Ateş üzerinde
C- Su altında (CEVAP)
D- Su üzerinde


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Boris Milosic, 1 Mart 2020'de hangisinde 96 metre yürüyerek Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?
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