"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 30 Nisan 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan Boris Milosic, 1 Mart 2020'de hangisinde 96 metre yürüyerek Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir? Sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.
ATV ile 30 Nisan Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: Boris Milosic, 1 Mart 2020'de hangisinde 96 metre yürüyerek Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?
A- İp üzerinde
B- Ateş üzerinde
C- Su altında (CEVAP)
D- Su üzerinde