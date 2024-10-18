Bornova ve Buca’da grev kapıda

İzmir'de Bornova Belediyesi'ne ait Personel A.Ş.'de örgütlü Genel İş İzmir 7 Nolu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM SEN) arasında devam eden TİS görüşmeleri tıkandı. 2 bin işçiyi ilgilendiren TİS görüşmelerinde taraflar anlaşma sağlayamadı. Sendika tarafından alınan grev kararı belediye binasına yüzlerce işçinin katılımı ile asıldı. Genel İş İzmir 7 Nolu Şube Sekreteri Uğur Nazlııoğlu, "Sabırla geçirdiğimiz aylardan sonra artık, başka bir safhaya geçtiğimizin ilanı için bir aradayız" dedi. Öte yandan bir eylem haberi de Buca Belediyes'inden geldi. Buca Belediyesi ile yetkili sendika arasında yapılan TİS görüşmelerinde, sendikanın istediği sonuç çıkmadı. Sendika Başkan Görkem Duman'a çağrıda bulunarak "Masaya gel, yoksa 25 yıl sonra ilk defa Buca işçisi greve çıkacak" dedi. Genel-İş İzmir 5 Nolu Şubesinden yapılan açıklamada "Çağrıda bulunuyoruz, Buca Belediye Başkanımız masaya gelsin bu işi çözsün. Eğer çözülmezse Buca İşçisi Salı günü 12:30'da belediye kapısında olacak. Eğer yine çözülmezse Buca işçisi 25 yıl sonra 12 Kasım'da greve çıkacak greve" açıklamasında bulundu.