Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,01 puan artarken, toplam işlem hacmi de 21,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,04 ve holding endeksi yüzde 3,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,83 ile ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 0,06 ile sigorta oldu.