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Giriş Tarihi: 6.8.2025 14:07 Son Güncelleme: 6.8.2025 14:09

Borsa manipülasyoncusundan kamu görevlilerine hakaret

Borsa manipülasyoncusu İdris Dişbudak bu sefer haddini aştı. Sosyal medya ve sohbet odalarında  üst düzey kamu görevlilikleri hakkında ağır küfürler ederek iftira attı. Harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Dişbudak gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli adli kontrolle hakimliğe sevk edildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Borsa manipülasyoncusundan kamu görevlilerine hakaret

Borsa'da yatırımcı olan, manipüslasyon yaparak insanları zarara uğratan ve 2 milyon kaybettiği yönündeki haberlerle gündeme gelen İdris Dişbudak isimli şahıs sosyal medyadan üst düzey kamu görevlilerine hakaret yağdırdı. Sinkaflı küfür ve hakaret içerikle paylaşımların tespit edilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

TWİTTER VE SOHBET ODALARINDA HAKARET

Savcılık, şüpheli İdris Dişbudak'ın olay tarihinde Twitter, Telegram hesapları üzerinden yatırım tavsiyeleri veren birçok vatandaşı zarar uğratan, platformdaki sohbet odalarında Kamu görevlilerine hakaret içerikli sözler sarf ettiğini belirtti.

ADLİ KONTROL TALEP EDİLDİ

Şüpheli, ikamet ettiği Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazılmasıyla gözaltına alındı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savcılığa ifade veren İdris Dişbudak, "Kamu görevlisine hakaret" suçundan yurt dışına çıkamamak ve belirlenen yerlere başvurmak şeklinde adli kontrole şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Borsa manipülasyoncusundan kamu görevlilerine hakaret
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