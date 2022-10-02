Borsa manipülasyonuna operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Söz konusu soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kurulan Örgüte Üye Olmak" ve "6362 sayılı SPK Kanununa Muhalefet" suçu işlediği belirlenen, Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak Operasyonda 10 şüpheliden 8'i yakalanırken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli Ankara, Muğla ve Balıkesir illerindeki 17 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucu M.A. (53), T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda; " 6 adet dizüstü bilgisayar, 8 adet cep telefonu, 2 adet ajanda, 4 tane flash bellek, 1 adet masaüstü bilgisayar, 2 adet hard disk, 5 bin Euro, 10 bin 70 dolar ve 69 bin 800 lira para ele geçirildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Borsa İstanbul'da başta bankacılık hisseleri olmak üzere bazı hisseler %100'ün üzerinde değer kazanmış, ardından ciddi ralliler yaşanmış bankacılık sektörü hisselerinde sert düşüşler başlamıştı. Türkiye sermaye piyasaları ilk vadeli işlemler kriziyle karşı karşıya kaldı. Vadeli işlemler ve opsiyon borsasında bankacılık hisseleri üzerinde yapılan yüksek hacimli kaldıraçlı işlemlerle spot piyasadaki hisselerin fiyatını oynatan yatırımcılar tavan tavan günlerinin ardından 12 Eylül'deki zirvesinden bu yana sert düşüşler yaşandı. Yüksek kaldıraçlar sonrasında sert hisse hareketleri nedeniyle yaşanan teminat tamamlama çağrıları yatırımcıların yanı sıra aracı kurumları da zor durumda bırakmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu zor durumda kalan aracı kurumlar ve diğer düzenleyici kurumlarla toplantı yaptı.

Aracı kurumların şikayeti üzerine borsada spekülasyon yapan kişilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda mal varlıklarını kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kişiler ve akrabaları gözaltına alındı.