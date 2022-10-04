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Giriş Tarihi: 4.10.2022 17:44

Borsa manipülasyonunda 5 tutuklama talebi

Borsa İstanbul'da manipülasyon yaparak, haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 5 kişi, tutuklanmaları talebiyle savcılıktan sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Pazar günü 4 ilde 17 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliden 8’i gözaltına alınmıştı.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Borsa manipülasyonunda 5 tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "SPK kanununa muhalefet" suçlarından haklarında işlem yapılan 10 şüpheli için 2 Ekim'de gözaltı kararı çıkarılmıştı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda şüphelilerden 2'sinin yurtdışında olduğu belirlenmiş, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de 17 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanmıştı.

SAVCILIK TUTUKLAMAYA SEVK ETTİ

Gözaltına alınan M.A., T.K., E.K., N.K.K., A.C.T., B.A., H.G. ve B.A. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılık, 8 şüpheliden 5'ini tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesine göre Borsa İstanbul'da işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla soruşturma yürütüyor. Şüphelilerin, borsada yaptıkları manipülasyonla haksız kazanç sağladıkları öne sürülüyor.

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Borsa manipülasyonunda 5 tutuklama talebi
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