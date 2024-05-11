Borsada kazanç vaadiyle milyonluk vurgun

Yüksek kazanç vaadiyle çeşitli yalanlar söyleyerek akıl almaz bir tezgah hazırlayan dolandırıcılar pes dedirtti. Telefonla aradıkları C.K.'ya "Interactive Brokers" isimli şirketten aradıklarını söyleyen dolandırıcılar, iddiaya göre kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıttı.

ISRARLI YALANLAR AĞA DÜŞÜRDÜ

C.K.'ya sağlayacakları danışmanlıkla dünya borsasına hakim olan ve "Forex" adı verilen yatırım olanaklarından istifade edebileceğini söyleyerek kandıran dolandırıcılar, olumsuz yanıt almalarına rağmen durmadı. İddiaya göre WhatsApp üzerinden belirli aralıklarla yatırım tavsiyeleri göndererek C.K.'yı ağlarına düşürmeyi başardı.

7 MİLYON LİRA TOZ OLDU

Sisteme toplamda 7 milyon 373 bin 900 lira, 11 bin 979 dolar ve 31 bin 247 avro yatırdığını söyleyen C.K, paraları çekmek istediğinde çeşitli bahanelerle kendisine ödeme yapılmayınca terslik olduğunu anladı. Soluğu savcılıkta alan C.K., para gönderdiği şirketlere ilişkin çok sayıda şikayette bulunulduğunu öğrendi ve kendisini dolandıran şüphelilerden şikayetçi oldu.

İNTERNETTE BİRÇOK MAĞDURİYET

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan çalışmada, C.K'nin yatırım yaptığı "Forex borsası" olan "Interactive Brokers" isimli firmayla ilgili bir internet sitesinde çok sayıda kişinin mağduriyet yaşadığına dair paylaşımlar yaptığı belirlendi.

ŞİRKET YETKİLİLERİNİN HESABINA TRANSFER

C.K'nin gönderdiği paraların takibi yapılarak şirketlerin hesaplarına giden tutarların şirket yetkililerin şahsi hesaplarına transfer edildiği, akabinde başka kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edilirken ayrıca paraların başka şahıs ve şirketlerin hesaplarına da transfer edildiği anlaşıldı.

32 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Yapılan fiziki ve teknik takiple örgüt kapsamında gerçekleştirilen eylemlere katılan 63 şüpheli ve 14 şirket hesabına ulaşıldı. Şüphelileri yakalamak üzere, İstanbul'da 21 ilçe ile Antalya, Sakarya, Konya, Adana, İzmir ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 36 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüphelilerden 32 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ise adli kontrol istemiyle Sulh Cezaya Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimliğe sevk edilen 26 şüpheli tutuklandı.