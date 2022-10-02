Borsada usulsüzlük operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Söz konusu soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kurulan Örgüte Üye Olmak" ve "6362 sayılı SPK Kanununa Muhalefet" suçu işlediği belirlenen, Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak Operasyonda 10 şüpheliden 8'i yakalanırken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli Ankara, Muğla ve Balıkesir illerindeki 17 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucu M.A. (53), T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda; " 6 adet dizüstü bilgisayar, 8 adet cep telefonu, 2 adet ajanda, 4 tane flash bellek, 1 adet masaüstü bilgisayar, 2 adet hard disk, 5 bin Euro, 10 bin 70 dolar ve 69 bin 800 lira para ele geçirildi.