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Giriş Tarihi: 23.1.2022 20:43 Son Güncelleme: 24.1.2022 01:37

Borudan sağ çıkan işçiyi sedyeden düşürdüler

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Borudan sağ çıkan işçiyi sedyeden düşürdüler

Sivasta kaynak yapmak için girdikleri boruda zehirli gazdan etkilenen iki işçi sağ olarak kurtarıldı. Ambulansa taşınan işçi sedyeden düşürüldü.

Edinilen bilgilere göre, olay akşam saatlerinde meydana geldi. Olay, Sivas'ta Ahmet Turan Gazi Mahallesinde Sivas Belediyesi tarafından yürütülen su projesi inşaat alanında patlama meydana geldi.

Yaşanan patlama sonrası ortaya çıkan zehirli gazdan gazdan etkilenen M.K isimli işçi borudan çıkmayı başardı. Fakat Z.A.isimli işçiden haber alınamadı. Olayın bildirilmesi üzerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri borunun içerisinde olduğu iddia edilen işçinin kurtarılması için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu işçiye sağ olarak ulaşıldı. Bilinci açık olan işçi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı.

İŞÇİ TAŞINIRKEN DÜŞÜRÜLDÜ

Onlarca kişi borudan çıkarılan yabancı uyruklu işçiyi ambulansa taşırken sedyeden düşürdü. Yere düşen ve kendinde olmayan işçi eliyle destek almaya çalıştı.

Borudan sağ çıkan işçiyi sedyeden düşürdüler | Video

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Borudan sağ çıkan işçiyi sedyeden düşürdüler
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