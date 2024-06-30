Cesedi boş arazide bulunmuştu: Mehmet Lama cinayetinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!

İstanbul'un Tuzla Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 26 Haziran günü sabah saatlerinde ekmek almak için evden çıkan bir vatandaş, ormanlık alanda bir kişinin cansız halde yattığını gördü. 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin ağzından silahla vurulduğu belirlendi. Polis ekiplerinin araştırmasında maktulün 23 yaşındaki Mehmet Lama olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri, konuyla ilgili polise verdiği ifadede dün akşam saat 22.30 sıralarında olay yerine yakın bir bölgeden 5-6 el silah sesi duyduklarını aktardı.