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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Boş arazide başından vurulan kadın öldü

Boş arazide başından vurulan kadın öldü
KOCAELİ'NDE boş arazide başından silahla vurulmuş olarak bulunan K.M. adlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün öğle saatlerinde, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Yağmur Sokak'ta meydana geldi. Boş arazide bir kadını kanlar içerinde yerde yatarken görenler, 112 Acil'i arayarak haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsminin K.M. olduğu belirlenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, K.M.'yi öldürdüğü belirlenen K.A.'yı suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı.

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Boş arazide başından vurulan kadın öldü
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