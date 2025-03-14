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Giriş Tarihi: 15.3.2025

Boş arazide kadın cesedi bulundu

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Boş arazide kadın cesedi bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 26 yaşındaki Nermin Küçükzeybek'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Vücudunda herhangi bir kesici, delici alet izi görülmeyen Küçükzeybek'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen Küçükzeybek'in cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.
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Boş arazide kadın cesedi bulundu
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