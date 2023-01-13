Egemen’i boş arazide kurşun yağmuruna tutarak öldürmüşler

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Dumlupınar Mahallesi Yeşilvadi Park'ı yakınlarındaki boş arazide yerde hareketsiz halde yatan birini fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yerde yatan şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede vücuduna çok sayıda merminin isabet etmesi sonucu ölen şahsın Egemen Dağdeviren (35) olduğu tespit edildi. Dağdeviren'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, 3 çocuk babası Egemen Dağdeviren'i kurşun yağmuruna tutarak öldüren katil ya da katilleri yakalamak geniş çaplı soruşturma başlattı.