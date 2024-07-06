Boş araziler cennete döndü

Tekirdağ'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Tunceli'ye yerleşen Özgür Ozan ile eşi Mehtap Karaağaç, köylerindeki atıl araziye lavanta bahçesi kurdu. Çevresi meşe ormanlarıyla kaplı köyde hayatlarını sürdüren karı koca, 3 yıl önce aldıkları kararla kazanç sağlayacaklarına inandıkları 750 kök lavantayı 1000 metrekare alandaki atıl arazilerinde toprakla buluşturdu. Ekim işlemi sonrası sürekli bakımını yaptıkları lavantalar, mor renkteki çiçekleriyle yetiştiği alana güzellik kattı. Güneş altında zorlu mesai yapan çift, topladıkları lavantalardan bazılarını kurutup çay, bazılarını ise yağa dönüştürerek, internette ya da il merkezinde kurdukları stantta satışa sunuyor. Tekirdağ'da lavanta üretimi ile ilgili çeşitli bilgiler öğrendiğini belirten Karaağaç, şöyle konuştu: "Tunceli dağlık bir bölge ve yaklaşık 3 yıl önce bu tarlayı kurduk. Şu an olumlu geri dönüşler var. Kaliteli lavanta yetiştirmeyi başardık. Lavantalarımız angustifolia cinsidir ve tarlamız bir dönüm üzerine kuruludur" dedi.