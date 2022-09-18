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Giriş Tarihi: 19.9.2022

Boş fiş vermeyen taksiciyi falçatayla yaraladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Boş fiş vermeyen taksiciyi falçatayla yaraladı
İSTANBUL Bağcılar'da müşterinin 'fazladan boş fiş' isteğini geri çeviren taksici, falçatalı saldırıda ağır yaralandı. Önceki gece saat 23.00 sıralarında Yüzyıl Mahallesi'nde taksiye binen yolcu, taksici Recep Acar'dan 'boş taksi fişi' istedi. Bu isteği reddeden Acar, falçatalı saldırıya uğradı. Boğazına ve başına aldığı darbelerle ağır yaralanan taksici, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınırken, kimliği belirsiz kayıplara karıştı. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, saldırı haberini alan taksiciler hastaneye akın etti. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman kabinli taksi istediklerini söyledi. Duman, "Dünyanın en büyük metropollerinden birinde kimi taşıdığımızı bilmeden bir mesleği yapıyoruz. Yok panik butonuydu, yok bilmem neydi, yok şuydu. Bizim kabinli aracımızı yapsınlar, bizim müşteriyle irtibatımızı kessinler. Arabada kamera var. İlla ki tespit edilecektir. Şoförün canı gittikten sonra, boğazını keseni bulsanız ne olur, bulmasanız ne olur?" diye konuştu.

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Boş fiş vermeyen taksiciyi falçatayla yaraladı
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