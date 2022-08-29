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Giriş Tarihi: 29.8.2022 23:47

Boş sandığı silahın tetiğine dokundu, canından oldu

Mersin'de bir evde toplanan 5 arkadaştan biri boş sandığı tabancayı başına dayayıp ateşledi. 17 yaşındaki talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA
Boş sandığı silahın tetiğine dokundu, canından oldu

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Milano City Apartmanı'nın 9'uncu katında meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Ş.A. (17) ile 4 arkadaşı evde buluşup çiğ köfte yaptılar. 5 genç bir yandan çiğ köftelerini yerken bir yandan da sohbet etmeye başladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Bu sırada Süleyman Ş.A., henüz nereden bulduğu öğrenilemeyen ruhsatsız tabancayı boş sanarak kurcalamaya başladı. Boş sandığı silahı başına dayayarak ateşleyen 17 yaşındaki genç, kanlar içerisinde yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine giden ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, gencin arkadaşları ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Boş sandığı silahın tetiğine dokundu, canından oldu
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